Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.
Göztepe: Lis, Ogün, Nielsen, Koray, Furkan, Djalma, Dennis, Miroshi, Victor Hugo, Tijanic, Matsuki.
BELLONA KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Bellona Kayserispor-Göztepe maçı 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başladı.
BELLONA KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Bellona Kayserispor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.