Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir evinde Net Global Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Ömer Ali, Yusuf, Figueiredo, Piatek.
Net Global Sivasspor: Nikolic, Poungouras, Sanko, Emirhan, Murat, Efkan, Samuel, Charisis, Uğur, Manaj, Simic.
RAMS BAŞAKŞEHİR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki RAMS Başakşehir - Net Global Sivasspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başladı.
RAMS BAŞAKŞEHİR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki RAMS Başakşehir - Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.