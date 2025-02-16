Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Hem küme düşme hattını hem de Avrupa mücadelesini doğrudan etkileyen bu karşılaşmada iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 3-2'lik mağlubiyet alan Konyaspor, sahasında kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. 24 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde toparlanmak isteyen ev sahibi takım, Kramer gibi etkili isimleriyle hücumda üretken olmayı amaçlıyor. Bu sezon gösterdiği performansla ligin flaş takımlarından biri olmayı başaran Samsunspor, 43 puanla 3. sırada bulunuyor. Son olarak Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, Konya deplasmanından da galibiyetle dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılar, ofansif gücüyle ön plana çıkarken, savunmada da dirençli bir oyun sergilemeye çalışacak. Peki, Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KONYASPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 33. RANDEVU
Süper Lig'de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Konyaspor ile Samsunspor 33. kez rakip olacak. Daha önce oynanılan 32 karşılaşmanın 13'ünü yeşil-beyazlılar kazanırken, 10 mücadeleyi de Karadeniz ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Samsunspor maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.