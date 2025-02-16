Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında ligin formda ekiplerinden Reeder Samsunspor'u ağırlıyor. Hem kümede kalma mücadelesi hem de Avrupa yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşmada iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında beklenmedik bir yenilgi alan Konyaspor, sahasında telafi etmek istiyor. 24 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Teknik direktör Recep Uçar, Kramer önderliğinde hücum yollarında etkili olmayı planlıyor. Bu sezonun sürpriz takımlarından biri olan Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen Karadeniz ekibi, 43 puanla 3. sırada yer alıyor. 22 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, zorlu Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Hem küme düşme hattını hem de Avrupa mücadelesini doğrudan etkileyen bu karşılaşmada iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 3-2'lik mağlubiyet alan Konyaspor, sahasında kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. 24 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde toparlanmak isteyen ev sahibi takım, Kramer gibi etkili isimleriyle hücumda üretken olmayı amaçlıyor. Bu sezon gösterdiği performansla ligin flaş takımlarından biri olmayı başaran Samsunspor, 43 puanla 3. sırada bulunuyor. Son olarak Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi, Konya deplasmanından da galibiyetle dönerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılar, ofansif gücüyle ön plana çıkarken, savunmada da dirençli bir oyun sergilemeye çalışacak. Peki, Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 33. RANDEVU

Süper Lig'de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Konyaspor ile Samsunspor 33. kez rakip olacak. Daha önce oynanılan 32 karşılaşmanın 13'ünü yeşil-beyazlılar kazanırken, 10 mücadeleyi de Karadeniz ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Samsunspor maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.