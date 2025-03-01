Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Orta sıralarda yer alan Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor, Çaykur Didi Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Çaykur Rizespor, geçtiğimiz hafta aldığı 3 puanla üç maçlık galibiyet hasretine son vermişti. İlhan Palut’un öğrencileri, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirerek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Konuk ekip Corendon Alanyaspor ise son iki maçta galibiyetle tanışamasa da geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşısında aldığı kritik 3 puanla moral buldu. 31 puanla rakibinin bir basamak üstünde yer alan Akdeniz ekibi, Sami Uğurlu yönetiminde zorlu Rize deplasmanından galibiyetle dönerek yükselişini sürdürmek istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, iç saha avantajını kullanarak Alanyaspor karşısında galibiyet hedefliyor. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında aldığı 3-2'lik kritik galibiyetle 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak moral buldu. 30 puanla ligin 11. sırasında yer alan yeşil-mavililer, üst sıralara tırmanmak adına bu mücadelede sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Öte yandan konuk ekip Corendon Alanyaspor da ligdeki çıkışını sürdürme peşinde. Sami Uğurlu'nun öğrencileri, Adana Demirspor karşısında aldığı 3-2'lik zaferle 31 puana ulaşarak 10. sırada bulunuyor. Akdeniz ekibi, üst üste ikinci galibiyetini alarak ligde daha üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR İLE ALANYASPOR ARASINDA 17. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Rizespor ile Alanyaspor 17. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 3'ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 8 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Cem Özbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Raşit Yorgancılar üstlenecek.