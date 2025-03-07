Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Sipay Bodrum FK sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Kümede kalma mücadelesinde önemli bir virajda olan ev sahibi ekip, son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyerek önemli bir çıkış yakaladı. Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla küme düşme hattından sıyrılan Bodrum FK, 24 puanla 15. sırada yer alıyor ve çıkışını sürdürmek istiyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa ise son olarak Galatasaray karşısında aldığı beraberlikten sonra bu kez galibiyet hedefliyor. Ancak son 3 lig maçında galibiyet alamayan İstanbul ekibi, 32 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kümede kalma mücadelesinde kritik puanlar toplayan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında da galibiyet hedefliyor. Son 4 maçında 8 puan toplayarak küme düşme hattından kurtulan Bodrum FK, 15. sıraya yükselmeyi başardı. Teknik direktör Jose Morais yönetiminde taraftarının desteğini arkasına alarak 3 puan için sahaya çıkacak olan Akdeniz ekibi, bu sezon çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Konuk ekip Kasımpaşa ise Burak Yılmaz yönetiminde son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşıyor. Son olarak Galatasaray ile 3-3 berabere kalan İstanbul ekibi, son 3 lig maçında yalnızca 1 puan toplayabildi. Üst sıralara yaklaşmak isteyen Kasımpaşa, bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 32 puanla 11. sırada bulunan lacivert-beyazlı ekip, Bodrum deplasmanında kazanarak kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

SİPAY BODRUM FK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı 7 Mart Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

SİPAY BODRUM FK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODRUM FK İLE KASIMPAŞA ARASINDA İKİNCİ RANDEVU

Bu sezon ilk defa Süper Lig'de boy gösteren Sipay Bodrum FK, Kasımpaşa ile ikinci kez rakip olmaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta 0-0 berabere kalan ekipler, bu kez sahaya galibiyet almak için çıkacak.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.

Bodrum FK-Kasımpaşa maçının VAR hakemi ise Istvan Vad oldu. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.