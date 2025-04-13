İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024/25 sezonu 31. hafta)

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı sürdü. Gaziantep FK evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Kayserispor ise Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti. Trabzonspor Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Son hafta Fenerbahçe maçıyla devam etti. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2025- 21:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025- 21:18