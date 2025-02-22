Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor ile Tümosan Konyaspor, ligde kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşmada iki takım da kötü gidişata son vermek istiyor. Sezona istediği gibi başlayamayan Sivasspor, son üç maçını kaybederek tehlikeli bölgeye iyice yaklaştı. 23 puanla 15. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, iç sahada taraftarının desteğiyle galibiyet alarak moral bulmak istiyor. Rakibinin yalnızca bir puan önünde, 24 puanla 14. sırada yer alan Konyaspor, son iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Recep Uçar'ın ekibi, üst üste gelen puan kayıpları nedeniyle düşme hattına yaklaşırken, Sivasspor karşısında alacağı 3 puanla rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Sivasspor, taraftarı önünde kötü gidişe dur demek isterken, Konyaspor ise deplasmanda 3 puan arayacak. Bu sezon 23 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Yiğidolar, topladığı 23 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. Bu hafta Bodrum FK'nın kazanmasıyla iyice baskı altına giren kırmızı-beyazlılar, evinde hata yapmamak için sahaya çıkacak. Ligde 23 hafta sonunda 24 puan toplayan Konyaspor, aldığı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor. Son iki maçında puan alamayan yeşil-beyazlı ekip, kötü gidişatı Sivasspor deplasmanında alacağı galibiyetle sonlandırmak istiyor. Ligin alt sıralarını doğrudan etkileyen bu mücadelede futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEKLENMEDİK PUAN KAYIPLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Süper Lig'in 25. haftasında kritik bir maça çıkacak olan Sivasspor ile Konyaspor, beklenmedik puan kayıplarına bir an önce son vermek istiyor. Ömer Erdoğan yönetiminde ligde oynadığı son 3 maçı da kaybeden Yiğidolar, taraftarı önünde puanını 26'ya çıkartmayı hedefliyor. Recep Uçar ile son 2 maçını kaybeden Konyaspor da bir an önce galibiyet alarak puanını 27'ye yükseltmeyi amaçlıyor. Bu hafta Bodrum FK'nın da kazanmasının ardından küme düşme hattına daha da yaklaşan her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, hangi takımın 3 puanı alacağı merak ediliyor.

SİVASSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sivas ekibinde kritik maç öncesinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. 5 eksik futbolcunun bulunduğu Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile Rey Manaj, bugün Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

SİVASSPOR İLE KONYASPOR ARASINDA 51. RANDEVU

Kümede kalma yolunda kritik karşılaşmaya çıkacak olan Sivasspor ile Konyaspor 51. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmaların 18'ini Yiğidolar kazanırken, 16 mücadeleden de yeşil-beyazlılar üstün ayrıldı. İki takım arasında oynanılan 16 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivasspor-Konyaspor maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek.