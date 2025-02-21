Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşacak. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, geçtiğimiz hafta aldığı Başakşehir galibiyetiyle moral bulurken, konuk ekip Hatayspor ise zor günleri geride bırakmak için kritik bir deplasmana çıkıyor. Bodrum FK, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan yeşil-beyazlılar, daha sonra takımı Volkan Demirel'e emanet etti. Son olarak Jose Morais'in göreve gelmesiyle toparlanma sürecine giren Bodrum FK, son iki haftada topladığı 4 puanla kümede kalma umutlarını artırdı. Taraftarı önünde oynayacağı bu önemli mücadelede 3 puan hedefleyen Ege temsilcisi, alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Sezona büyük umutlarla başlayan ancak aldığı sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen Hatayspor, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek moral kazanmak istiyor. Murat Şahin yönetiminde Alanyaspor karşısında alınan galibiyet biraz olsun nefes almalarını sağlasa da 13 puanla ligin 18. sırasındaki konumları düşündürüyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SİPAY BODRUM FK-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
SİPAY BODRUM FK-ATAKAŞ HATAYPSOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BODRUM FK İLE HATAYSPOR ARASINDA 5. RANDEVU
Küme düşme hattından çıkmak isteyen Bodrum FK ile Hatayspor tarihleri boyunca 4 kez karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçta 5. defa rakip olmaya hazırlanan takımlar, daha önce oynanılan karşılaşmalarda galibiyetleri paylaştı. 2 maçı Ege temsilcisi kazanırken, 2 mücadeleyi ise Akdeniz ekibi önde tamamladı.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bodrum FK-Hatayspor maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Raşit Yorgancılar üstlenecek.