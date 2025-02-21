Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor, sezonun en önemli karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Ligde alt sıralardan kurtulmak için mücadele eden iki ekip de sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. Geçtiğimiz hafta Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek hayati bir galibiyet elde eden Bodrum FK, 23 hafta sonunda 20 puana ulaştı. Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Ege ekibi, Jose Morais yönetiminde toparlanmak istiyor. Son iki maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Bodrum FK, evinde oynayacağı bu önemli karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Sıkıntılı zamanlar geçiren Hatayspor, geçtiğimiz hafta Alanyaspor’u mağlup ederek moral buldu. 13 puanla 18. sırada yer alan konuk ekip, kötü gidişata dur demek için Murat Şahin yönetiminde sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Peki, Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2025- 12:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025- 12:10