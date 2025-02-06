Trendyol Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan 23. hafta hakemleri açıklandı. Geçen hafta oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında vermiş olduğu kararlarla tartışma konusu olan Burak Pakkan bu hafta görev alamadı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2025- 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025- 11:59