Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçında Alanyaspor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 18. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Konyaspor maçı 3 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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