Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde başarılı bir performans göstermek isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Selçuk İnan ile bu sezon dikkat çeken takımların başında gelen Gaziantep FK ise 3 puan alarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 18. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Sami Uğurlu'nun ardından Hakan Keleş ile yola devam eden ev sahibi takım, 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ligde 12. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonun ortasında gelen ve takımın kümede kalmasını sağlayan Selçuk İnan'ın öğrencileri ise 2024-2025 sezonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 5 Ocak Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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