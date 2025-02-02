İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlama ihtimali!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 16 play-off turundaki rakipleri belli oldu. Öte yandan her iki takımın turnuvada tur atlama ihtimalleri de açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 11:05