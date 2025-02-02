İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlama ihtimali!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 16 play-off turundaki rakipleri belli oldu. Öte yandan her iki takımın turnuvada tur atlama ihtimalleri de açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 14. bitiren Galatasaray, son 16 için play-off oynamaya hak kazandı. Az Alkmaar ya da Midtjylland ile eşleşme ihtimali bulunan Galatasaray'ın son 16 play-off turunda rakibi AZ Alkmaar oldu.Galatasaray, AZ Alkmaar ile ilk maçını 13 Şubat'ta deplasmanda rövanşı ise 20 Şubat'ta sahasında oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, son 16 için play-off biletini aldı. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Anderlecht ve Bodo/Glimt yer alıyordu. Sarı-lacivertliler kura çekimi sonrası son 16 play-off turunda Anderlecht ile eşleşti.
Fenerbahçe, Anderlecht ile ilk maçını 13 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda, rövanşı ise 20 Şubat'ta Belçika'da oynayacak.
Son olarak NTV'nin Fotbaal Meets Data'dan derlediği habere habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray tur için favori gösterildi.
Football Meets Data'ya göre Galatasaray, yüzde 64 ihtimalle turu geçen taraf olacak. AZ Alkmaar'ın son 16'ya kalma şansı ise yüzde 36 olarak gösterildi.
Fenerbahçe'nin son 16 play-off turunu geçme ihtimali ise yüzde 58 olarak gösterildi. Anderlecht için bu oran yüzde 42.