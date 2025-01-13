Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Koray, Nielsen, Bokele, Juan, Miroshi, Heliton, Dennis, Djalma, Tijanic, Romulo.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Opoku, Rodrigues, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Barak, Brekalo, Da Costa.
GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe - Kasımpaşa maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.
GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Göztepe - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.