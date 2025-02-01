Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak her iki takım da hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Hatayspor 10 puanla 18. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından çıkış arayan ev sahibi takım, Murat Şahin önderliğinde taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Emre Belözoğlu yönetiminde çıkış arayan Antalyaspor ise 22 puanla 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan deplasman takımı, üst üste alınan kötü sonuçların ardından puanla tanıştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2025- 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025- 11:10