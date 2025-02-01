Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattının üzerinde yer alan deplasman takımı ile küme düşme hattında bulunan ev sahibi takım kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Hatayspor, Murat Şahin yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta zorlu rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 13'e çıkartmayı hedefliyor. 22 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor ise Emre Belözoğlu ile küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak için mücadele ediyor. Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ATAKAŞ HATAYSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
ATAKAŞ HATAYSPOR - ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor - Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.