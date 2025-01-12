Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak ev sahibi takım hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Son 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Sivasspor 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Samsunspor karşısında alınan beraberliğin ardından kötü gidişe son vermek isteyen Yiğidolar, Ömer Erdoğan yönetiminde moral arıyor. Sami Uğurlu'nun göreve gelmesinin ardından bu sezonun etkili takımlarından biri olan Corendon Alanyaspor ise üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. 21 puanla 11. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2025- 11:20