Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alan ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yiğidolar, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı. Ömer Erdoğan'ı göreve getiren ev sahibi takım, 3 puan için sahaya çıkacak. 19 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta formda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 22'ye çıkartmayı hedefliyor. 21 puanla 11. sırada yer alan Alanyaspor ise Sami Uğurlu yönetiminde üst sıralarda yer almak için mücade ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
NET GLOBAL SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
NET GLOBAL SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.