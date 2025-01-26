Fenerbahçe - Göztepe CANLI İZLE | Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçını 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lyon maçında ise 0-0 berabere kaldı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde kritik karşılaşmaya hazırlanan Kanarya, lider Galatasaray ile olan puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, 45 puanla 2. sırada yer alıyor. Savunma hattında yaşadığı sakatlıklar sonrası kadrosunu Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı savunma oyuncusunun kadroda olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sezon Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren ve performansıyla futbolseverlerin beğenisini kazanan Göztepe ise 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Stanimir Stoilov yönetiminde etkili bir oyun ortaya koyan İzmir temsilcisi, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almak istiyor. Romulo gibi hücum silahlarıyla etkili olmaya çalışacak sarı-kırmızılılar, son 5 karşılaşmada sadece 1 defa kaybetti. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Kanarya'da sakat oyunculardan sevindiren haber gelirken, Diego Carlos'un kritik maçta kadroda olup olmayacağı araştırılıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile oluşan 6 puan farkı bir an önce kapatmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanında 4-0 gibi net bir skorla galip ayrılan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde oynadığı Lyon maçında ise 0-0 berabere kaldı. Güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Bu sezon oynadığı futbol ve genç oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Göztepe ise kriitk maçta puan veya puanlar almanın yollarını arıyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde 4. sırada yer alan sarı-kırmızılıların 34 puanı bulunuyor. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen İzmir temsilcisi, Fenerbahçe karşısında Romulo gibi hücum silahlarıyla etkili olmayı amaçlayacak. Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçı 26 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DIEGO CARLOS KADRODA OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos, yeni takımıyla hazırlıklara başladı. İlk kez Kadıköy'e çıkması beklenen 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde 2 idmana katılan Diego Carlos'un, özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıkların ardından Göztepe maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Djiku, Diego Carlos, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Koray Günter, Miroshi, Bokele, Ogün Bayrak, Victor Hugo, Tijanic, Djalma, Romulo

EN-NESYRI VE ROMULO ARASINDA BÜYÜK REKABET

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Göztepe maçında hücum silahları dikkat çekiyor. Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen ve son haftaların formda ismi En-Nesyri ile devre arasında bonsversini alınan Romulo'nun nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Teknik direktörlerinin şans vermesi durumunda takımlarının gol umudu olacak isimlerin Süper Lig istatistikleri ise şöyle:

FENERBAHÇE'DE 4 İSMİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Adana Demirspor maçını 4-0 kazanan ve Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya düşüren Fenerbahçe, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor. Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında güçlü rakibi karşısında 4 oyuncudan yararlanamayacak sarı-lacivertlilerde, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün tedavileri devam ediyor.

DUSAN TADIC'TEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Dusan Tadic istatistiklerini arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor maçında oyuna sonradan dahil olan ve takımını öne geçiren golün asistini yapan 36 yaşındaki yıldız isim, karşılaşmayı iki gol pası ile tamamladı. Bu sezon oynadığı 19 lig maçında 8 gol kaydeden Dusan Tadic, 10 defa da asist yaparak toplam 18 golde ismini yazdırdı.

İSMAİL YÜKSEK ANTRENMANLARA BAŞLADI

Geçtiğimiz haftlarda sakatlanan ve bir süredir forma giyemeyen İsmail Yüksek, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi maçı kaçıran 25 yaşındaki A Milli futbolcu, son 2 antrenmanda yerini aldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda kadroda olacak İsmail Yüksek'in Göztepe maçında sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SZYMANSKI SINIRDA

Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmada şans bulması ve kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek olan genç oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

JOSE MOURINHO MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor maçında Halil Umut Meler'in sarı kart vermesi sonucu cezalı duruma düşen Jose Mourinho, Göztepe maçını tribünden takip edecek. Kadıköy'de oynanacak kritik karşılaşmada takımın başında ise deneyimli çalıştırıcının yardımcıları yer alacak.

GÖZTEPE AVRUPA'DA OLMAK İSTİYOR

Bu sezon Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve ilk 4'e girme başarısı gösteren Göztepe, futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Formda performansı ve genç kadrosuyla Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen İzmir temsilcisi, ligde oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 34 puan toplama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Fenerbahçe deplasmanında da puan ya da puanlar almak istiyor.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE ARASINDA 75. RANDEVU

Tarihleri boyunca 74 defa karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Göztepe 75. maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşmalardan 36'sını sarı-lacivertliler kazanırken, 12 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi Macar Istvan Vad oldu. AVAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.