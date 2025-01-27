Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak her iki takım da hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kasımpaşa 22 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 4 haftada galibiyet alamayan ve yaralarını sarmak isteyen İstanbul temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa, Hakan Keleş yönetiminde üst sıralara çıkmayı hedefliyor. 10 puanla 18. sırada yer alan deplasman takımı ise geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçında 1-1 berabere kalmıştı. Murat Şahin yönetiminde 3 hafta sonra ilk puanını kazanan Hatayspor, zorlu Kasımpaşa deplasmanında galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2025- 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025- 12:00