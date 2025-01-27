Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak her iki takım da hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kasımpaşa 22 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 4 haftada galibiyet alamayan ve yaralarını sarmak isteyen İstanbul temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa, Hakan Keleş yönetiminde üst sıralara çıkmayı hedefliyor. 10 puanla 18. sırada yer alan deplasman takımı ise geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçında 1-1 berabere kalmıştı. Murat Şahin yönetiminde 3 hafta sonra ilk puanını kazanan Hatayspor, zorlu Kasımpaşa deplasmanında galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattının içerisinde yer alan deplasman takımı, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, Murat Şahin yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta zorlu rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım ise puanını 25'e çıkartmayı hedefliyor. 22 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa, Hakan Keleş ile üst sıralara çıkmak için mücadele ediyor. Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
KASIMPAŞA - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?