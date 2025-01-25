Sivasspor - Kayserispor CANLI İZLE (Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkan her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2025- 14:11 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025- 14:11