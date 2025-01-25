Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor evinde Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Emrah, Rodrigues, Manaj
Bellona Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Ramazan, Mane, Bahoken
SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başladı.
SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.