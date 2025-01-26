Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattının içerisinde yer alan ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Ege temsilcisi, Volkan Demirel yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta zorlu rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 19'a çıkartmayı hedefliyor. 33 puanla 5. sırada yer alan Eyüpspor ise Arda Turan ile Avrupa kupalarında yer almak için mücadele ediyor. Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'a transfer olduğu deplasman takımında hangi isimlerin hücum yollarında etkili olacağı merak ediliyor. Ozan Ergün'ün düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SİPAY BODRUM FK - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
SİPAY BODRUM FK - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.