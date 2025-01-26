Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK sahasında İkas Eyüpspor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak ev sahibi takım hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bodrum FK 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Gaziantep FK karşısında alınan 0-0'lık beraberliğin ardından kazanmak isteyen Ege temsilcisi, Volkan Demirel önderliğinde taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Arda Turan yönetiminde etkili bir futbol ortaya koyan Eyüpspor ise Avrupa kupalarında yer almayı amaçlıyor. 33 puanla 5. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanmak istiyor. İstanbul temsilcisinin, Ahmet Kutucu'nun takımdan ayrılmasının ardından hücum yollarında nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sipay Bodrum FK - İkas Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2025- 12:50