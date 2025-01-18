Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak deplasman takımı hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Son 5 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep FK 25 puanla 8. sırada yer alıyor. Adana Demirspor karşısında alınan galibiyetin ardından galibiyet serisi yakalamak isteyen Selçuk İnan'ın öğrencileri, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Volkan Demirel'in göreve gelmesinin ardından etkili bir performans ortaya koymaya başlayan Bodrum FK ise küme düşme hattından çıkmayı amaçlıyor. 15 puanla 17. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2025- 10:00