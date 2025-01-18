Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak. Küme düşme hattının içerisinde yer alan deplasman takımı, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Bodrum FK, Volkan Demirel yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta çıkış arayan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 28'e çıkartmayı hedefliyor. 25 puanla 8. sırada yer alan Gaziantepk FK, Selçuk İnan yönetiminde üst sıralarda yer almak için mücade ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GAZİANTEP FK - SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
GAZİANTEP FK - SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.