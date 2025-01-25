Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak her iki takım da hata yapmak istemiyor. Sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefleyen takımlar kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Son 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Sivasspor 20 puanla 15. sırada yer alıyor. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak isteyen Yiğidolar, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Sinan Kaloğlu'nun göreve gelmesinin ardından hücum futbolu ortaya koyan Kayserispor ise küme düşme hattından çıkmayı amaçlıyor. 16 puanla 17. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2025- 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025- 10:20