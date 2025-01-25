Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlayacak. Küme düşme hattının içerisinde yer alan deplasman takımı, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kayseri temsilcisi, Sinan Kaloğlu yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. Bu hafta güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 23'e çıkartmayı hedefliyor. 20 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, Bülent Uygun sonrası Ömer Erdoğan ile üst sıralara çıkmak için mücadele ediyor. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.