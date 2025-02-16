İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında İkas Eyüpspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2025- 15:52