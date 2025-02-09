Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta müsabakasında Onvo Antalyaspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Veysel, Güray, Kaluzinski, Erdal, Safuri, van de Streek, Larsson, Samudio.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Ömer Ali, Keny, Piatek.
ONVO ANTALYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Onvo Antalyaspor - RAMS Başakşehir maçı 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.