Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İkas Eyüpspor evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Umut, Melih, Tayfur, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Ampem, Thiam.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Janvier, Richard, Efecan, Augusto, Cordova
İKAS EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başladı.
İKAS EYÜPSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.