RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Üst sıralama yükselmek için kritik bir mücadeleye çıkacak olan her iki takım da hata yapmak istemiyor. Son 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Başakşehir, 26 puanla 7. sırada yer alıyor. Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından moral arayan ev sahibi takım, Çağdaş Atan yönetiminde çıkış yakalamak istiyor. İlhan Palut ile bu sezonun etkili takımlarından biri olan Çaykur Rizespor ise üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. 24 puanla 9. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2025- 10:00