RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde 3 puan için sahaya çıkacak. 26 puanla 7. sırada yer alan Başakşehir, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta formda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Rizespor ise puanını 27'ye çıkartmayı hedefliyor. 9. sırada yer alan deplasman takımı İlhan Palut yönetiminde üst sıralarda yer almak için mücade ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.