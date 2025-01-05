Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Kasımpaşa evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Mücadelenin ilk 11'leri:
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Brekalo, Da Costa.
Gaziantep FK: Burak, Mustafa, Viana, Ertuğrul, Mbakata, Daubin, N'Diaye, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Okereke.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 5 Ocak Pazar günü saat 13.30'da oynanmaya başladı.
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
İki takım arasında oynan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.