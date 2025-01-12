Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak deplasman takımı hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Son 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ev sahibi takım 22 puanla 9. sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetiminde bu sezonun etkili takımlarından biri olan Gaziantep FK ise üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Başakşehir karşısında alınan mağlubiyetin ardından kötü gidişe son vermek isteyen Adana Demirspor moral arıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2025- 11:20