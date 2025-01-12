Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattında yer alan deplasman takımı, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ev sahibi takım ise 3 puan için sahaya çıkacak. 22 puanla 9. sırada yer alan Gaziantep FK, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta formda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Adana Demirspor, puanını 8'e çıkartmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GAZİANTEP FK - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
GAZİANTEP FK - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mersin Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Yukatel Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.