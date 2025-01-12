Başakşehir - Galatasaray CANLI | RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında kozlarını paylaşan takımlar 2-2 berabere kalmıştı. Kupa maçının rövanşı olarak görülen mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hem Avrupa'da hem de ligde yoluna namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında 3 puan alarak ligdeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Bu sezon 15 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara'nın sakatlanması şok etkisi oluşturdu. Teknik Direktör Çağdaş Atan ile bu sezon üst sıralarda tamamlamak isteyen RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 7. sırada yer alıyor. Galatasaray karşısında kazanan taraf olmak isteyen turuncu-lacivertliler, kritik karşılaşmayı kazanmayı amaçlıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Trendyol Süper Lig maçı hakkında öne çıkan notlar...

RAMS Başakşehir - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen takımlar, karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Gabriel Sara'dan sakatlık haberi alan Galatasaraylılar şok oldu. Maç saatini beklemeye geçen futbolseverler ilk 11'lerin nasıl olacağını araştırırken, hem ligde hem de Avrupa'da yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe ile olan 8 puan farkı korumayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde son haftalarda çıkış gösteren RAMS Başakşehir, eksik oyuncularına rağmen etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor. Ev sahibi takım olarak mücadeleyi kazanmak isteyen turuncu-lacivertliler, 26 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GABRIEL SARA BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir maçına sonradan dahil olan Gabriel Sara'nın sakatlandığı açıklandı. Galatasaray tarafından yapılan açıklamaya göre sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Sara'nın Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Hamza, Lima, Pelkas, Kemen, Deniz Türüç, Djalo, Figueiredo, Piatek

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen

PIATEK VE VICTOR OSIMHEN GOL ARAYACAK

Süper Lig'de 17 maçta 12 gol atarak gol krallığı listesinde zirvede yer alan Krzysztof Piatek, Galatasaray maçını da boş geçmek istemiyor. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında sarı-kırmızılılara 1 gol atan Polonyalı golcü, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak dünya gündeminde yerini alan Victor Osimhen ise 12 maçta 10 gol atarak gol krallığı yarışında Piatek'i takip ediyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında rahatsızlığından dolayı forma giyemeyen Nijeryalı yıldız ismin, Başakşehir karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANIYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray ligde zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, Adana Demirspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor deplasmanlarına konuk olan sarı-kırmızılılar, tüm rakiplerini mağlup ederek, 18 hafta sonunda 47 puan topladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR İLE GALATASARAY ARASINDA 37. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Galatasaray 37. randevularına hazırlanıyor. Oynanan karşılaşmalardan 18'inde sarı-kırmızılılar üstünlük sağlarken, 9 maçı da Başakşehir kazandı. İki takım arasında oynanan 9 mücadele beraberlikle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını da kazanamadı. Çağdaş Atan yönetiminde 19. haftada oynanacak karşılaşmada 3 puanı alan taraf olmak isteyen turuncu-lacivertliler, etkili bir oyun ortaya koymak istiyor.

NAMAĞLUP YOLA DEVAM

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda Süper Lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Son olarak Young Boys karşısında kaybeden sarı-kırmızılılar, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

3 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

RAMS Başakşehir deplasmanını kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray'da 3 isim sınırda yer alıyor. Okan Buruk'un şans vermesi durumunda sahaya çıkacak bu isimler kart görmeleri durumunda, 20. haftada oynanacak Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek. İşte Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan isimler:

-Fernando Muslera -Abdülkerim Bardakcı -Barış Alper Yılmaz

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Ali Can Alp yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Ayberk Demirbaş üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının VAR'ı (Video Yardımcı Hakemi) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.