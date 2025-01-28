Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR kayıtlarında Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Victor Osimhen'e yapılan müdahale sonrası penaltı kazandığı pozisyon da yer aldı.

İşte VAR odası ve Halil Umut Meler arasındaki konuşmalar:

VAR: "Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin."

Halil Umut Meler: "İlk kim dokundu?"

VAR: "Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim. "

Halil Umut Meler: "Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim. "

VAR: "Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut."

Halil Umut Meler: "Evet, penaltı vuruşu, doğru."