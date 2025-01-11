Kayserispor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Küme düşme hattında yer alan ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kayserispor, 3 puan için sahaya çıkacak. 16 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta formda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 19'a çıkartmayı hedefliyor. 33 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor ise Thomas Reis yönetiminde Avrupa kupalarında yer almak için mücade ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.