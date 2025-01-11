Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak ev sahibi takım hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından Nurettin Açıkalın ile yola devam eden Kayserispor moral arıyor. Thomas Reis yönetiminde bu sezonun etkili takımlarından biri olan Samsunspor ise üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor. 33 puanla 3. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanarak Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2025- 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025- 12:31