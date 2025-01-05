Bodrumspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrumspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Kümede kalma maçında kritik bir mücadeleye çıkacak takımlar hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde son 5 haftada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan ev sahibi takım 14 puanla 17. sırada yer alıyor. Başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından Nurettin Açıkalın ile yola devam eden Kayserispor'da 15 puanla 16. sırada bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2025- 12:31