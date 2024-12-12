Bodrumspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Bodrumspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek. İsmet Taşdemir yönetiminde 1. Lig'den çıkarak, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele veren Bodrumspor, geçtiğimiz haftalarda göreve Volkan Demirel'i getirdi. Son 7 maçtır kazanamayan Muğla temsilcisi, 18 puan ile 11. sırada yer alan Sivasspor karşısında puan veya puanlar kazanmayı amaçlıyor. Son olarak Galatasaray karşısında 3-2 kaybeden Sivasspor ise rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodrumspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodrumspor-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Bodrumspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. İsmet Taşdemir önderliğinde TFF 1. Lig'den çıkıp, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yarışan Bodrumspor, geçtiğimiz haftalarda Taşdemir ile yollarını ayırarak, göreve Volkan Demirel'i getirmişti. Son 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Muğla temsilcisi, Sivasspor karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde 15 haftada 18 puan toplayan Sivasspor ise Bodrumspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta evinde Galatasaray'a 3-2 kaybeden Yiğidolar, puan veya puanlar almak istiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUMSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrumspor-Sivasspor maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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