Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Selçuk İnan ile Alex de Souza'nın teknik direktör olarak karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 17. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Selçuk İnan ile Alex de Souza'nın teknik direktör olarak karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Bodrumspor maçı 22 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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