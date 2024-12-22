Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 17. hafta müsabakasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Çaykur Rizespor maçı 22 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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