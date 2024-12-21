Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Taraftarı önünde maça çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, kötü gidişata son vermek istiyor. Ligin 16. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 2-1 kaybederek gündem olan siyah-beyazlılar, son 5 maçta 1 galibiyet alabildi. Alanyaspor karşısında kötü gidişata son vermek isteyen Beşiktaş, 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 16. haftada oynadığı Gaziantep FK maçını 3-0 kazanarak, son 3 haftada 2. galibiyetini alan Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmak istiyor.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Bakhtiyor, Musrati, Salih, Gedson, Muçi, Rafa, Semih.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergonaj, Makouta, Janvier, Yusuf, Augusto, Efecan, Cordova.
MÜCADELEDE CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALIYOR
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçında Cihan Aydın düdük çalıyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Murat Altan yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstleniyor.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN BAŞLADI?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.