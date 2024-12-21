Trendyol Süper Lig'in 17. ahftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatmını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Taraftarı önünde maça çıkmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, kötü gidişata son vermek istiyor. Ligin 16. haftasında Adana Demirspor deplasmanında 2-1 kaybederek gündem olan siyah-beyazlılar, son 5 maçta 1 galibiyet alabildi. Alanyaspor karşısında kötü gidişata son vermek isteyen Beşiktaş, 25 puanla 6. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 16. haftada oynadığı Gaziantep FK maçını 3-0 kazanarak, son 3 haftada 2. galibiyetini alan Alanyaspor ise güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Bakhtiyor, Musrati, Salih, Gedson, Muçi, Rafa, Semih.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergonaj, Makouta, Janvier, Yusuf, Augusto, Efecan, Cordova.

MÜCADELEDE CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALIYOR

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçında Cihan Aydın düdük çalıyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Murat Altan yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstleniyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN BAŞLADI?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.