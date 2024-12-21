Trendyol Süper Lig'de 17. haftada Sivasspor - Samsunspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifa kararının ardından göreve gelen Ömer Erdoğan, Süper Lig'de ilk karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü rakibi karşısında nasıl bir performans göstereceği merakla beklenen Yiğidolar, kötü gidişata son vermek istiyor. Son 5 maçını kazanamayan ev sahibi takım 18 puanla, averajla 13. sırada yer alıyor. Süper Lig'in formda ekiplerinden Samsunspor ise son 4 haftada sadece 1 maç kazanabildi. 16 hafta sonunda 29 puan kazanan Karadeniz temsilcisi, 3. sıradaki yerini koruyor. Thomas Reis yönetiminde Sivasspor karşısında kazanmak isteyen Samsunspor, 2024-2025 sezonunu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, kritik karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

Sivasspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi takım, ligin formda ekibi karşısında çıkış arıyor. 18 puanla averajla 13. sırada yer alan Yiğidolar, küme hattı ile olan puan farkını açmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Samsunspor ise Thomas Reis yönetiminde ilk haftalardaki performansına geri dönmeyi amaçlıyor. 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Sivasspor deplasmanında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Üst sıralardaki yerini korumayı hedefleyen Samsunspor, Avrupa'da mücadele etme hayali kuruyor. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor - Samsunspor maçı, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BÜLENT UYGUN İSTİFA ETTİ

Süper Lig'de oynanan Bodrumspor deplasmanında 2-0 kaybeden Sivasspor'da maçın ardından Teknik Direktör Bülent Uygun istifa etti. Kamuoyunda gündem olan karar yönetim tarafından kabul edilirken, göreve kimin geleceği ise merak ediliyordu.

17. haftada oynanacak Samsunspor maçı öncesi çalışmalara başlayan Sivasspor yönetimi, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaştı. Samsunspor maçı öncesi takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Erdoğan'ın Bülent Uygun sonrası nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.