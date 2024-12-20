Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe açılış maçında karşı karşıya geliyor. Arda Turan yönetiminde bu sezonun flaş takımlarından biri olan Eyüpspor, zirve yarışı veren Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Jose Mourinho önderliğinde 16 haftada 35 puan toplayan sarı-lacivertliler ise güçlü rakibi karşısında hata yapmadan yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ:

Eyüpspor: Berke, Robin, Claro, Vezo, Caner, Melih, Halil, Emre Akbaba, Dorukhan, Ahmed Kutucu, Thiam

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski Tadic, En-Nesyri

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı. Süper Lig'de 17. haftanın açılışı gerçekleştiren takımlar, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arda Turan'lı Eyüpspor ile Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.