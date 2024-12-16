GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? (Canlı İzle)

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanında 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, derbide 3 puanın sahibi olmak istiyor. 15 hafta sonunda 12 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup bir şekilde lider olan Galatasaray, Fenerbahçe ile olan puan farkını tekrardan 6'ya çıkarmayı amaçlıyor. Derbi için İstanbul'a gelen Trabzonspor ise RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazanarak çıkış arıyor. Öte yandan Galatasaray - Trabzonspor müsabakası öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Trabzonspor haberleri (GS TS spor haberi)

Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray ile Trabzonspor mücadele edecek. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen ve Fenerbahçe ile olan 6 puan farkı devam ettirmeyi hedefleyen sarı-kırmızlılar, taraftarı önünde 3 puanı kazanmayı amaçlıyor. Kötü gidişata bir an önce dur demek için İstanbul'a gelerek, Rams Park'a konuk olacak bordo-mavililer ise puan ya da puanlar alarak Trabzon'a dönmek istiyor. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Sallai, Mertens, Yunus, Berkan, Sara, Kaan, Jelert, Torreira, Abdülkerim, Barış Alper

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Cham, Ozan, Visca, Banza, Nwakaeme

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Galatasray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Bordo-mavililerle oynayacağı mücadele öncesi sakat oyuncularından sevindiren haber alan Galatasaray'da 2 isim Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sivasspor karşısında kırmızı kart gören Metehan Baltacı ile Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sezonu kapatan Mauro Icardi derbide olmayacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER ŞENOL GÜNEŞ'İ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş ile Süper Lig'de beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Trabzspor'un eksik oyunculardan başı dertte. 15 hafta sonunda 16 puanla 15. sırada yer alan bordo-mavililerde; Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Serkan Asan ve Savic Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Fırtına'da kadro dışı kalan Mislav Orsic, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Stefano Denswil' de listede yer almadı.

GALATASARAY'DAN TRABZONSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Trendyol Süper Lig'de yılın son derbisinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Trabzonspor 137 kez birbirleriyle mücadele etti. Bu maçlardan 62'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, bordo mavililer ise 44 maçtan üstün ayrıldı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan 31 maç ise beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR REKABETİNDE 138. RANDEVU

138. randevuya çıkacak takımların yılın son derbisinde nasıl bir mücadele ortaya koyacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY 20 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 12 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

HAKIM ZIYECH TRABZONSPOR KARŞISINDA YOK

16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Trabzonspor maçı öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da geniş kadro belli olurken, listede Hakim Ziyech'in isminin olmadığı açıklandı. Gündem olan haber hakkında bilgilendirilen Ziyech, bugün tesislere gelmedi.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Trabzonspor maçı hakemi Kadir Sağlam oldu. Yılın son derbisinde Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

VAR HAKEMİ ÖZÜTOPRAK OLDU

TFF, Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakeminin Onur Özütoprak olduğunu açıkladı.