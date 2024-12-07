Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Başakşehir FK ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir FK-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir FK-Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Başakşehir FK ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Ligin son sıralarında yer alan ve Beşiktaş karşısında aldığı 1 puan ile moral bulan Hatayspor, zorlu rakibi karşısında kazanmak istiyor. Çağdaş Atan yönetiminde bu sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de bir türlü istenilen performansı veremeyen Başakşehir'de zorlu rakibi karşısında 3 puan alarak üst sıralarda yerini almak istiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir FK-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir FK-Hatayspor 8 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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