Ozan Tufan, Trabzonspor'daki ilk golünü Galatasaray'a attı!
Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Bordo mavililerde Ozan Tufan, Galatasaray karşısında attığı golle bir ilki yaşadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 16.12.2024- 21:25
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Bordo mavililerde Ozan Tufan, 17. dakikada Galatasaray karşısında skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Böylelikle Ozan Tufan, Galatasaray karşısında attığı golle bir ilki yaşamış oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk golünü Galatasaray'a karşı attı.