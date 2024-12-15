Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de zirve yarışında olan Galatasaray ile kötü gidişe son vermek isteyen Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürürken, maç öncesi gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son iki senenin şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda da aynı başarıyı göstermek istiyor. Süper Lig'de 15 hafta sonunda namağlup bir şekilde lider konumunda bulunan Galatasaray, Trabzonspor karşısında zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra yoluna Teknik Direktör Şenol Güneş ile devam eden Trabzonspor ise kötü gidişatı bir an önce durdurmayı amaçlıyor. Son 5 maçın 1'ini kazanan bordo-mavililer, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligin 15. sırasında yer alıyor. Galatasaray karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Trabzonspor, karşılaşmadan puan ya da puanlar almak istiyor. Karşılaşma öncesi Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın tedavilerine devam edilirken, iki oyuncunun Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Aynı haftada Fenerbahçe ile Başakşehir de kozlarını paylaşacak. Ligin zirvesini doğrudan ilgilendiren kritik karşılaşmalar öncesinde yaşanan gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonda rekor kırarak şampiyon olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig 2024-2025 sezonunda da aynı başarıyı göstermek istiyor. 15 hafta sonunda namağlup bir şekilde zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile olan puan farkını 6'ya çıkardı. Trabzonspor karşısında kritik bir maça çıkacak Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanında 2-2 berabe kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Davinson Sanchez'in sakatlanarak oyundan çıkması maça damga vururken, deneyimli savunma oyuncusunun bordo-mavililer karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Sivasspor maçının ardından tedavilerine devam edilen Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın da Trabzonspor karşısında forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından arama motorlarına soruluyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ve 16 puanla 15. sırada yer alan Trabzonspor ise Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak mücadelede puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

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GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ya oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA'DA NAMAĞLUP

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanına konuk olan Galatasaray, son dakikalarına kadar 2-1 önde götürdüğü maçta kalesine gelen gole engel olamadı. Mücadelenin son dakikalarında 2. golü yiyen sarı-kırmızılılar, ilk defa oynadığı İsveç temsilcisi karşısında berabe kaldı.

Avrupa'da oynanan mücadelerin sonunda yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

DAVINSON SANCHEZ'DEN KORKUTAN SAKATLIK

Malmö maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Kerem Demirbay'a bırakan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sakatlanıp sakatlanmadığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 28 yaşındaki oyuncunun sakatlığı hakkında Teknik Direktör Okan Buruk'tan açıklama gelirken, Sanchez'in Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı ise belirsizliği koruyor.

"KORKTUĞUMUZ GİBİ ÇIKMADI"

Davinson Sanchez'in sakatlığı hakkında konuşan Okan Buruk, "Davinson'un MR'ı çekildi ve önemli bir şey çıkmadı. Korktuğumuz gibi büyük bir şey çıkmadı. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A SAKAT FUTBOLCULARDAN SEVİNDİREN HABER

Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da sakat futbolculardan sevindiren haber geldi. Sakatlığı bulunan ve bir süredir kadroda yer alamayan Kaan Ayhan'ın antrenmanlara çıkabileceği açıklandı.

VICTOR OSIMHEN VE BARIŞ ALPER YILMAZ TRABZONSPOR KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Bir süredir tedavilerine devam edilen futbolcuların ağrılarının giderek azaldığı belirtildi.

Barış Alper Yılmaz'ın tedavisine devam edilirken, iyileşen Victor Osimhen'in Trabzonspor karşısında şans bulması bekleniyor.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, kötü gidişe dur demek istiyor. 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak bir maç eksikle 15. sırada bulunan bordo-mavililer, küme düşme hattının bir sıra üstünde bulunuyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Trabzonspor, namağlup rakibi karşısında çıkış arıyor. Rams Park'ta oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, puan veya puanlar almayı hedefliyor.

GALATASARAY'DAN TRABZONSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Galatasaray ile Trabzonspor tarihleri boyunca 139 maça çıktı. Bu maçlardan 32'si berabere tamamlanırken, 45 mücadeleden Trabzonspor galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan karşılaşmalardan 62'sinde ise üstün gelen taraf Galatasaray oldu.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

16 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim Bardakcı, Nelson, Berkan, Sara, Torreira, Mertens, Sallai Yunus, Batshuayi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serdar Saatçı, Batagov, Malheiro, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Eren Elmalı, Draguş, Banza

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KADİR SAĞLAM OLDU

Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Trabzonspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının bilet fiyatları şöyle:

Premium: 18.500 TL

Delux: 17.000 TL

Lux: 16.000 TL

Classic: 15.000 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 7.500 TL

Kategori 3: 6.000 TL

Kategori 4: 4.500 TL

Kategori 5: 3.500 TL

Kategori 6: 2.500 TL

Kategori 7: 1.200 TL

Kategori 8: 1.000 TL