Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Derbi ve Athletic Bilbao maçlarının ardından çıkış arayan Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i konuk edecek. Trendyol Süper Lig'in 16.haftasıda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren ekipler, zirve yarışında kritik bir mücadele çıkacak. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından çıkış arayan sarı-lacivertliler, turuncu-lacivertliler karşısında hata yapmak istemiyor. Rakibinin aksine son 2 haftayı kazanarak tamamlayan ve Konferans Ligi'nde 4 maçın ardından ilk galibiyetini alan Başakşehir ise Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair dikkat çeken detaylar...

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Önce derbide ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında kaybeden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi analizlerini ve hazırlıklarını sürdüren takımlar, hata yapmak istemiyor. Son olarak Fatih Terim Stadyumu'nda, UEFA Konferans Ligi 5. haftasubda Alman temsilcisi Heidenheim ile mücadele eden turuncu-lacivertliler 4 haftalık galibiyet hasretine son vererek, mücadeleyi 3-1 kazandı. Fenerbahçe maçına moralli hazırlanan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, sarı-lacivertliler karşısında puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE KAYIPLAR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş derbisine konuk olan Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0 kaybederek, zirve yarışında yara aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet isteyen Fenerbahçe, 6. haftada Athletic Bilbao'yu ağırladı. Zorlu geçen mücadelede İspanya temsilcisine 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler Avrupa yarışında önemli bir yara aldı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan Fenerbahçe, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puanla 21. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN GÖSTERİŞLİ ZAFER

UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta sadece 2 puan toplayabilen Başakşehir, 5. haftada karşılaştığı Heidenheim maçını 3-1 kazanarak galibiyet hasretine son verdi.

5 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Çağdaş Atan'ın öğrencileri 5 puanla 24. sırada bulunuyor.

SAMET AKAYDİN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Athletic Bilbao maçında Samet Akaydin'ın 5. dakikada yaptığı hata sonrası kalesinde gol gören Fenerbahçe taraftarı, maçın geri kalan kısmında deneyimli savunma oyuncusuna tepki gösterdi.

Akaydin topu her ayağına aldığında ıslıklayan Fenerbahçe taraftarı hakkında Jose Mourinho'dan açıklama geldi.

"SAMET'İ KORUMAM GEREKİYOR"

Athletic Bilbao maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım" dedi.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİRDE OYNAYAN TOPÇULAR

Süper Lig'de karşı karşıya gelecek Fenerbahçe - Başakşehir maçında 6 futbolcu her iki tamımda da top koşturdu. İşte hem Başakşehir de hem de Fenerbahçe'de oynamış olan o futbolcular:

- Cengiz Ünder - İrfan Can Kahveci - Miguel Crespo - Dimitrios Pelkas - Deniz Türüç - Volkan Babacan

DZEKO VE PIATEK KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçında gol krallığı listesinde zirve yer alan isimler karşı karşıya gelecek. 9 gol kaydedip, Ciro Immobile ile gol krallığı yarışında zirvede bulunan Krzysztof Piatek ile 8 gol atarak listenin üst sıralarına adını yazdıran Edin Dzeko kozlarını paylaşacak.

İki golcünün mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı hakemi Ozan Ergün olacak. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemlğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI

15 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe - Başakşehir maçının bilet fiyatları açıklandı. Sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamaya göre, en ucuz bilet fiyatı 900 TL olarak belirlendi. İşte, Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL

VIP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL