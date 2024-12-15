Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçına kısa bir süre kaldı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde son 2 maçını kaybeden ve yeni bir çıkış arayan sarı-lacivertliler, son 3 maçını kazanan turuncu-lacivertlileri ağırlayacak. Şükrü Saraçoğlu Staduyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi takımlar yola çıkarken, futbolseverler Fenerbahçe - Başakşehir maçının nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte maça dair son gelişmeler...

Fenerbahçe - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıkla

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig maçına saatler kaldı. 16. haftada karşı karşıya gelen takımlar hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde 1-0 kaybeden ve UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, kötü giden haftanın ardından yaralarını sarmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 3 puanın sahibi olmayı hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray ile olan 6 puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na konuk olacak Başakşehir ise iyi giden haftaların ardından Fenerbahçe karşısına çıkacak. Konferans Ligi'nde Heidenheim'ı 3-1 yenen turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de de oynadığı son 2 maçın kazananı oldu. Sarı-lacivertliler karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen Başakşehir, puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Başakşehir maçı ilk 11'leri belli oldu mu? İşte FB İBFK maçına dair son detaylar...

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray ile 6 puan farkı indirmek isteyen sarı-lacivertliler, evinde oynayacağı mücadelede hata yapmak istemiyor.

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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynadığı Athletic Bilbao maçını da 2-0 kaybederek kötü bir hafta geçirdi. Lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya çıkarken, Avrupa'da ilk 24 içerisinde kalma yarışı daha da kızıştı.

Fenerbahçe taraftarı, alınan mağlubiyetlerin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki takımın Başakşehir karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN YÜKSELEN PERFORMANS

2024-2025 sezonunun başında istenilen sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir, son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla kötü gidişata son verdi. UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 2 puan kazanabilen turuncu-lacivertliler, Alman temsilcisi Heidenheim karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından ilk 24'e girdi.

Süper Lig'in ilk haftalarında da istediği sonuçları alamayan Başakşehir, son 2 haftayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

SAMET AKAYDİN OYNAMAYACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho flaş açıklamalarda bulundu. Taraftarlar tarafından Samet Akaydin'a gösterilen tepkileri değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Önümüzdeki maçta Fred, Oğuz, Kostic geri dönecek. Samet'i korumam gerekiyor. Evimizdeki maçta oynatamam onu. Onu korumam gerekiyor. 3-4-5 değişliklik olacak ama henüz düşünmedim. Başakşehir'i iyi biliyorum. Eğer uyuyabilirsem yarın, eğer uyuyamazsam bugün analiz etmeye başlayacağım" ifadelerini kullandı.

DJIKU BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Zirve yarışında Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, savunma hattının en önemli silahlarından biri olan Djiku'yu oynatamayacak. Sarı kart cezası bulunan deneyimli savunma oyuncusunun yerine Becao'nun tercih edilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından yapılan açıklamaların ardından Samet Akaydin'ın ilk 11'de oynaması beklenmiyor. Djiku'nun da sarı kart cezalısı olduğu haftada stoper tandeminin Becao ve Çağlar ikilisinden oluşacağı tahmin ediliyor. Başakşehir cephesinde ise alınan iyi sonuçların arından Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın kadroyu değiştirmesi beklenmiyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, Maximin, Dzeko

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Opoku, Ousseynou Ba, Lucas Lima, Onur Ergün, Kemen, Crespo, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

GOLCÜLER ARASINDA BÜYÜK REKABET

Fenerbahçe - Başakşehir maçında gol krallığı listesinde zirvede yer alan isimler karşı karşıya gelecek. Attıkları gollerle takımlarına puan ya puanlar kazandıran Dzeko ve Piatek, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.

15 hafta boyunca toplam 9 gol kaydederek gol krallığı listesinde Ciro Immobile ile birinci sırada yer alan Piatek, 8 golle kendisini takip eden Dzeko'lu Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

İki golcü arasında geçecek mücadele ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ

15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemlğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

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FENERBAHÇE ÜSTÜN OLAN TARAF

Süper Lig'in iki şampiyonu arasında toplam 37 karşılaşma oynandı. Oynanan müsabakalardan 5'i beraberlikle tamamlandı. Konuk takım Başakşehir oynanan maçlardan 12'sini kazanırken, ev sahibi Fenerbahçe ise 20 mücadelede üstün gelen taraf oldu.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI OYNAYACAKLAR

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçında 6 futbolcu eski takımına karşı forma giyecek. İşte, teknik direktörlerinin şans vermesi durumunda eski takımlarına karşı oynayacak futbolcular:

- Cengiz Ünder

- İrfan Can Kahveci

- Miguel Crespo

- Dimitrios Pelkas

- Deniz Türüç

- Volkan Babacan

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları açıklandı. Fenerbahçe resmi hesabından yapılan duyuruya göre, misafir tribünü bilet fiyatları 1 bin 170 TL olarak belirlendi. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları ne kadar?

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL

VIP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL