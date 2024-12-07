Eyüpspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Eyüpspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Arda Turan yönetiminde 1. Lig'den çıkarak, yeni sezonda etkili bir oyun ortaya koyan Eyüpspor, formda rakibi Samsunspor karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Eyüpspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2024- 12:11 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024- 12:11