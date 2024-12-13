Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Çekişmeli mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Fall, Nuno Da Costa

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Ahmed Kutucu, Halil, Prince, Thiam

KASIMPAŞA-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Eyüpspor maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.