HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Hatayspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2024- 18:31