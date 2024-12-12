Kasımpaşa-Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. TFF 1. Lig'den çıkıp, 2024-2025 sezonuna etkili bir giriş yapan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, üst sıraları hedeflemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan İstanbul temsilcisi, etkili oyununu sürdürmek istiyor.
Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdıktan sonra Hakan Keleş ile yola devam eden Kasımpaşa ise Trabzonspor karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son olarak Beşiktaş deplasmanında 3-1 kazanan lacivert-beyazlılar, İstanbul derbisinde çıkış arıyacak.
Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçt ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KASIMPAŞA-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa-Eyüpspor maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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