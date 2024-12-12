Kasımpaşa-Eyüpspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon 1. Lig'den gelerek etkili bir başlangıç yapan Eyüpspor, Teknik Direktör Hakan Keleş ile çıkış arayan Kasımpaşa'ya konuk olacak. İki İstanbul takımının sahne alacağı mücadelede takımlar sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa-Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. TFF 1. Lig'den çıkıp, 2024-2025 sezonuna etkili bir giriş yapan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, üst sıraları hedeflemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan İstanbul temsilcisi, etkili oyununu sürdürmek istiyor.

Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdıktan sonra Hakan Keleş ile yola devam eden Kasımpaşa ise Trabzonspor karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son olarak Beşiktaş deplasmanında 3-1 kazanan lacivert-beyazlılar, İstanbul derbisinde çıkış arıyacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçt ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa-Eyüpspor maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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