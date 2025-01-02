Trendyol Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın perdesi 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla açılacak.

Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek, Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:

3 OCAK CUMA:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

4 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 OCAK PAZAR:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)