Süper Lig'den 10 takım PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 10 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 10 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Adana Demirspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor, Trabzonspor; çirkin ve kötü tezahüratı

- Beşiktaş, Göztepe, Samsunspor, Trabzonspor; saha olayları

- Galatasaray ve Göztepe: merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

- Adana Demirspor; talimatlara aykırı hareketi

- Başakşehir Kulübü İdarecileri Mesut Altan ve Murat Yaman; talimatlara aykırı hareketi

- Kasımpaşa Kulübü İdarecisi Serkan Reçber; hakaretleri ve sportmenliğe aykırı hareketi

- Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Ayhan Kaya; talimatlara aykırı hareketi

- Bodrum Futbol Kulübü kaleci antrenörü Behram Zülaloğlu; sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.