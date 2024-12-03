Süper Lig gol krallığı yarışında dikkat çeken detay! Zirvede kim var? | Süper Lig gol krallığı 2024

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu haftalar geride kalırken, Süper Lig gol krallığı listesine yeni isimler eklenmeye devam ediyor. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, Fenerbahçe'nin deneyimli forveti Dzeko ve Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Immobile gibi önemli isimler havaları ağlandırmaya devam ediyor. Listede sürpriz isimler de yer alırken, futbolseverler Süper Lig gol krallığı hakkında arama motoruna soru sormaya devam ediyor. Peki, Süper Lig gol kralı kim? İşte Süper Lig gol krallığı 2024...

Trendyol Süper Lig'de 14 hafta geride kaldı. Zirve yarışı ve kümede kalma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Futbolcular takımlarının hanesine gol kaydetmeye devam ederken, Victor Osimhen, Ciro Immobile, Edin Dzeko, Yusuf en-Nesyri ve Michy Batshuayi gibi yıldız isimler golleriyle taraftarlarını mutlu ediyıor. Peki, Süper Lig'de gol kralı kim? 2024 Trendyol Süper Lig gol krallığı hakkında detaylar haberimizde...

Süper Lig gol krallığında 2024 yılının son ayında futbolcular gollerine devam ederken, taraftarların performansını merakla beklediği Victor Osimhen ve Yusuf en-Nesyri'nin performansları da dikkatlerden kaçmadı. İşte, Süper Lig gol kralı...

SÜPER LİG'DE GOL KRALI KİM?

Trendyol Süper Lig gol krallığında birinci sırada Ciro Immobile bulunuyor. Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü, sezonun geri kalan bölümünde 9 kere fileleri havalandırdı. İtalyan yıldız son haftalarda daha az forma giyebilse de, gösterdiği performans ile akıllardaki yerini aldı.

ŞAMPİYON TAKIMLARIN FUTBOLCULARI GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Gol krallığı listesinde yer alan 3 isim ikinciliği paylaşıyor. Fenerbahçe'de Yusuf en-Nesyri ile yeni sezonda forma yarışına giren Dzeko gösterdiği etkili performans ile ligde 8 gol kaydederken, bu sezon lige etkili başlayan Piatek ve Trabzonspor'un kiralık golcüsü Simon Banza da 8 gol ile listeye adını yazdırdı.

TADIC'TEN ETKİLİ PERFORMANS

Trendyol Süper Lig'e etkili bir başlangıç yapan Dusan Tadic, Fenerbahçe taraftarlarının ve Jose Mourinho'nun gönlüne taht kurmaya devam ediyor. Portekizli hocanın en gündiği isimlerin başında gelen Tadic, Süper Lig'de bu sezon çıktığı maçlarda 6 asist yaparken, 7 de gol kaydetti.

VICTOR OSIMHEN'DEN GÖZ DOLDURAN BAŞLANGIÇ

Süper Lig'e transferiyle dünya basınında büyük bir ses getiren Victor Osimhen, Galatasaray'da gösterdiği performansla şimdiden taraftarın gönlüne girdi. Osimhen, Fenerbahçe maçında asist yaparak ve maçlardaki etkili oyunuyla Süper Lig gol krallığında 6 gol atarak yerini aldı. Osimhen ile aynı golleri atan Ahmet Kutucu ve Thiam Mame Baba da Eyüpspor'un etkili başlangıcında önemli yer tutarak listede 5. sırada yer aldı.

ICARDİ SEZONU 4 GOLLE TAMAMLADI

Yeni sezon öncesi takımla birlikte çalışıp, lige etkili bir başlangıç yapmak isteyen Icardi ise Tottenham maçında yaşadığı talihsiz sakatlık ile sezonu kapattı. İki yıl boyunca attığı gollerle Galatasaray'ın aşkı olan Mauro Icardi, Süper Lig 2024-2025 sezonunu 4 golle tamamlamış oldu.

YOUSSEF EN NESYRI KAÇ GOL ATTI?

Trendyol Süper Lig'in 14 haftalık kısmında 3 gol atan Youssef En Nesyri, Fenerbahçe'nin 3 golünde asist yaparak katkıda bulundu. Yeni sezon öncesi büyük umutlarla transfer edilen Faslı forvetin önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans göstereceği ise taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI LİSTESİNDE KİMLER VAR?

İşte Trendyol Süper Lig 2024-20205 gol krallığı listesi:

-CIRO IMMOBILE: 9 GOL

-EDIN DZEKO: 8 GOL

-KRZYSZTOF PIATEK: 8 GOL

-SIMON BOKOTE BANZA: 8 GOL

-DUSAN TADIC: 7 GOL

-AHMED KUTUCU: 6 GOL

-THIAM MAME BABA: 6 GOL

-VICTOR JAMES OSIMHEN: 6 GOL